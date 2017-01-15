الوحدوي نت

أبدى وزير مالية حكومة الحوثي وصالح الانقلابية صالح شعبان موافقته على إرسال كشوفات موظفي الدولة للع ...

بلغت المرتبات التي تم صرفها لــ13 ألف من منتسبي الجيش والأمن بالمنطقة العسكرية الثانية بـ مليار و60 ...

حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي أمس الأحد انتصارات حيث تمكنوا من السي ...

اقدم مسلحون مجهولون بعد عصر اليوم الاحد على اختطاف الزميل هيثم عون المدير المالي والاداري بصحيفة الو ...