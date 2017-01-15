الوحدوي نت

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وزير مالية الانقلاب يبدي موافقته على إرسال كشوفات موظفي الدولة للحكومة الشرعيةكفاين :مليار و60 مليون ريال يمني المرتبات التي صرفت لـ13 ألف من منتسبي الجيش والأمنالجيش الوطني يحرر منطقة الجديد بتعز مصدر مسؤول في التنظيم الناصري يدين اختطاف المدير المالي لصحيفة الوحدوي ويحمل الحوثيين المسؤولية الكاملةتقرير اقتصادي يكشف عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في المدن المحررة من الانقلابيين تصاعد الرفض الطلابي لإقامة الامتحانات مع تواصل الإضراب الشامل في جامعة صنعاءمشرعة وحدنان بتعز ..يسطرون أروع البطولاتالصوفي يقدم استقالته للمخلوع بسبب سوء إدارته والأخير يرفضهابن دغر : الحكومة ستقوم بصرف رواتب جميع موظفي الدولة دون استثناءشبوة :مقتل 10 من مليشيا الانقلاب بينهم القيادي "أبو النصر"
أبدى وزير مالية حكومة الحوثي وصالح الانقلابية صالح شعبان موافقته على إرسال كشوفات موظفي الدولة للع ...
بلغت المرتبات التي تم صرفها لــ13 ألف من منتسبي الجيش والأمن بالمنطقة العسكرية الثانية بـ مليار و60 ...
حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي أمس الأحد انتصارات حيث تمكنوا من السي ...
اقدم مسلحون مجهولون بعد عصر اليوم الاحد على اختطاف الزميل هيثم عون المدير المالي والاداري بصحيفة الو ...
كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحسن مؤشرات الاقتصادي، وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من مليش ...
محلي
وزير مالية الانقلاب يبدي موافقته على إرسال كشوفات موظفي الدولة للحكومة الشرعية
  • كفاين :مليار و60 مليون ريال يمني المرتبات التي صرفت لـ13 ألف من منتسبي الجيش والأمن
  • الجيش الوطني يحرر منطقة الجديد بتعز
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    تقرير اقتصادي يكشف عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في المدن المحررة من الانقلابيين
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    غمدان أبو أصبع
    2017-01-15
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    الصحيفة المطبوعة

    العدد رقم :1093
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