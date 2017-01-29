الوحدوي نت

قتل 30 مسلحاً من عناصر القاعدة في اليمن، بينهم 3 قيادات، في عملية عسكرية أميركية استخدمت مروحيات الأ ...
تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية أمس السبت السيطرة على جبل المريكب وجبل المرايغة ف ...
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، انه سيتم ابتداء من اليوم الأحد صرف مرتبات جميع المتقاعدين ...
صدر السبت قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى الع ...
استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المنظمات الاغاثية عبد الرقيب فتح إقدام مليشيا ...