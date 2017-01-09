الوحدوي نت

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محلي
نقابة التدريس بجامعة صنعاء تدين حادثة الاعتداء على رئيسها
  • نعمان: الصراع في اليمن يدور بين مشروع الدولة المدنية الحديثة ومشروع عصبوي فاسد، ويجب أن ترتكز رؤية الحل السياسي على إنهاء كافة مظاهر الانقلاب
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