الوحدوي نت

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أعلن وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل تحويل مرتبات وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية ...
تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف العربي يوم أمس من اقتحام معسكر الدفاع الجوي والسيطرة ...
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدراج جزيرة سقطرى ضمن قائمة المواقع الب ...
لقي عدد من مُسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين جراء اشتباكات عنيفة بينهم وبين ...
حذر الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله رئيس لجنة الوساطة المكلفة من قبل الرئيس هادي ...
محلي
الحكومة تحول مرتبات وزارة التربية والتعليم بأمانة العاصمة
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    ياسين التميمي
    2017-01-26
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    2017-01-26
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    المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
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    2014-10-14
    الصحيفة المطبوعة

    العدد رقم :1093
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