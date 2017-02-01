الوحدوي نت

كشف مصدر نقابي أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أرسلت كشوفات الأكاديميين والعامل ...

دعت الخارجية الروسية اليوم الاربعاء الى تسوية الازمة اليمنية عن طريق المباحثات على اساس قرارات مجلس ...

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)الثلاثاء إن اليمن فقد مكاسب حققها على مدار عشر سنوات في ...

عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن إدانتها القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها موقع"ا لمدينة " الإخباري . ...