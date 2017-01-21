الوحدوي نت

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ترامب: بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد .. أمريكا أولا19 مليون شخص بحاجة إلى الاغاثة الإنسانية في اليمنالانقلابيون يشترطون على ولد شيخ رفع الحظر عن مطار صنعاء قبل الخوض في أي محادثات سياسيةمصرع قيادات عسكرية بارزة تابعة لعلي صالحبحيبح: 80 بالمائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين أصبحت تحت سيطرة الجيشمقاتلات التحالف تستهدف معكسر "السواد" بعدة غاراتالانقلابيون يعرقلون صرف رواتب الموظفين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهمارتفاع عدد الشهداء في تعز إلى 24 مدنيا بينهم نساء وأطفالالجيش الوطني يواصل تقدمه نحو ميناء المخااللجنة الأمنية في تعز تشكل غرفة عمليات لحفظ الأمن والاستقرار
أدى دونالد ترامب اليمين يوم الجمعة ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما ...
بدت استجابة المنظّمات الإنسانيّة في اليمن ضعيفة خلال العام الماضي، وإن كانت أفضل بعض الشيء من العام ...
عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض مجدداً إثر تعثر زيارة كان من المقرر ...
لقيت قيادات عسكرية بارزة في قوات الحرس الجمهوري (سابقاً) مصرعها خلال اليومين الماضيين إثر المواجها ...
كشف قائد اللواء 26 ميكا العميد الركن مفرح بحيبح " أن 80 بالمائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة ...
محلي
19 مليون شخص بحاجة إلى الاغاثة الإنسانية في اليمن
  • الانقلابيون يشترطون على ولد شيخ رفع الحظر عن مطار صنعاء قبل الخوض في أي محادثات سياسية
  • مصرع قيادات عسكرية بارزة تابعة لعلي صالح
  • بحيبح: 80 بالمائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين أصبحت تحت سيطرة الجيش
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    عربي ودولي
    ترامب: بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد .. أمريكا أولا
  • مصر تدرج نجم الكرة المصرية "ابو تريكة" في قوائم الإرهاب
  • فلسطينيو48 يعلنون الإضراب العام رداً على قيام العدو الصهيوني بهدم 11 بيتنا في مدينة قلنسوة
  • تقرير سري يكشف إختراق إيران لحظر السلاح المفروض على حزب الله اللبناني
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    اقتصاد
    البنك الدولي يقدم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن
  • تقرير اقتصادي يكشف عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في المدن المحررة من الانقلابيين
  • البنك المركزي في صنعاء يتعرض للتدمير بعد تعطيله من قبل مليشيا الانقلاب
  • 255 مليون ريال إيرادات مطار سيئون الدولي
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    مجتمع
    اليمن يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • صناع الأمل تختتم دورة المرأة في التعامل مع النزاعات بصنعاء
  • وزير الإدارة المحلية يدشن توزيع المساعدات الغذائية للاجئين في مخيم أوبخ الجيبوتي
  • عدن : تدشين حملة سأبدأ عامي بخير لمرضى السرطان
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    رياضة
    في مباراته المصيرية.. المنتخب اليمني يواجه اليوم المنتخب القطري
  • المنتخب البرازيلي يتأهل في المباراة النهائية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية
  • وفاة بطل العالم السابق للملاكمة محمد علي كلاي
  • ريال مدريد يتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشرة
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    منوعات
    طالب يمني يحصد المركز الأول في إدارة الأعمال الدولية بأمريكا
  • دار الأوبرا المصرية تستضيف المهرجان الثقافي والفني اليمني
  • الصحافي علاء الدين الشلالي يحصد جائزة النيل للإعلام 2016
  • قريبا في المكتبات اليمنية رواية "الزهراء السقطرية "
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    شؤون تنظيمية
    الامانة العامة للتنظيم الناصري تعزي برحيل المناضل أحمد قاسم دماج
  • عبدالله نعمان : على الشرعية ان تجسد القدوة وبوابة الانتصار في معركة استعادة الدولة بيدها
  • نعمان يناقش مع مراد القضايا المتعلقة بالحل السياسي للازمة اليمنية
  • الأمين العام للتنظيم الناصري يوجه رسالة إلى قيادات وكوادر وأنصار التنظيم
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    الحوار الوطني
    هادي يوجه الامانة العامة للحوار الوطني استئناف عملها من عدن بعد سيطرة الحوثيين على مقرها بصنعاء
  • الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تعقد أول اجتماعاتها الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية
  • الجلسة الختامية للحوار تستعرض مشروع وثيقة الحوار الوطني الشامل
  • بقية مكونات الحوار الوطني توقع على وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية
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    مكتبة الفيديو
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    مدارات
    محمد العبسي مدون مشهور وشاعر مغمور
    عبد الباري طاهر
    2017-01-21
    امريكا وانتقال السلطة
    د. ياسين سعيد نعمان
    2017-01-21
    متى تنتهي حرب البسوس المعاصرة؟
    د. عبدالعزيز المقالح
    2017-01-20
    بحث عن دور سعودي مغاير
    علي عبدالملك الشيباني
    2017-01-19
    اليمن في معادلة الصراع الدولي الراهن
    نبيل البكيري
    2017-01-17
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    تقارير
    الكويت.. مشاورات الفرصة الأخير
    فاطمة الاغبري
    2016-04-17
    اليمن الجريح يعاني من أزمة اختفاء الدواء
    فائز عبده
    2015-11-12
    المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
    الوحدوي نت
    2015-10-17
    حوارات
    المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
    الوحدوي نت
    2016-01-13
    عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
    الوحدوي نت
    2015-01-28
    عبدالله نعمان: على الحوثيين اثبات مصداقيتهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة
    الوحدوي نت
    2014-10-14
    الصحيفة المطبوعة

    العدد رقم :1093
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