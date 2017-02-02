الوحدوي نت

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رابطة أمهات المختطفين تناشد المجتمعَ الدوليَّ ومنظمات حقوق الإنسان نقابة موظفي الهيئة العليا للأدوية تجدد دعوتها للإضراب الكليهادي يطالب برفع حظر سفر اليمنيين إلى امريكاإغلاق مئات المطاعم والمتاجر المملوكة ليمنيين في امريكا احتجاجا على سياسية ترامب الخاصة بالهجرةالمخلافي لـ"العربي الجديد": هناك ثلاثة اتجاهات نعمل عليها على طريق استعادة الدولةاستشهاد جندي سعودي بنيران مليشيا الانقلابائتلاف الإغاثة : مقتل 142 وجرح 477 آخرين بينهم نساء وأطفال في محافظة تعزفتح يستنكر احتجاز المساعدات الإغاثة ويطالب برنامج الغذاء العالمي التصرف بحزم تجاه ما تقوم به المليشيا تعز: مقتل 7من مليشيا الانقلاب إصابة 12آخرينالمخلافي : التدخل الإيراني ساهم في دعم وتشجيع مليشيا الانقلاب
طالبت اسر وأهالي المختطفين والمخفيين قسراً في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالإفراج عن أبناء ...
جددت نقابة موظفي الهيئة العليا للأدوية دعوتها للإضراب الكلي وعدم حضور الموظفين لمقر الهيئة حفاظاً عل ...
طالب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برفع حظر سفر اليمنيين ممن يحملون الجنسية الامريكية ومن ...
أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأميركيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات، الخميس ...
يكشف نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في حوار خاص مع "العربي الجديد ...
محلي
رابطة أمهات المختطفين تناشد المجتمعَ الدوليَّ ومنظمات حقوق الإنسان
  • نقابة موظفي الهيئة العليا للأدوية تجدد دعوتها للإضراب الكلي
  • هادي يطالب برفع حظر سفر اليمنيين إلى امريكا
  • إغلاق مئات المطاعم والمتاجر المملوكة ليمنيين في امريكا احتجاجا على سياسية ترامب الخاصة بالهجرة
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    عربي ودولي
    ترامب: بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد .. أمريكا أولا
  • مصر تدرج نجم الكرة المصرية "ابو تريكة" في قوائم الإرهاب
  • فلسطينيو48 يعلنون الإضراب العام رداً على قيام العدو الصهيوني بهدم 11 بيتنا في مدينة قلنسوة
  • تقرير سري يكشف إختراق إيران لحظر السلاح المفروض على حزب الله اللبناني
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    اقتصاد
    البنك الدولي يقدم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن
  • تقرير اقتصادي يكشف عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في المدن المحررة من الانقلابيين
  • البنك المركزي في صنعاء يتعرض للتدمير بعد تعطيله من قبل مليشيا الانقلاب
  • 255 مليون ريال إيرادات مطار سيئون الدولي
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    محنة المعاقين .. الوجه الأخر للحرب
  • منظمة كفاءات تختتم دورة للتخطيط الاستراتيجي بأمانة العاصمة.
  • اليمن يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • صناع الأمل تختتم دورة المرأة في التعامل مع النزاعات بصنعاء
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    رياضة
    في مباراته المصيرية.. المنتخب اليمني يواجه اليوم المنتخب القطري
  • المنتخب البرازيلي يتأهل في المباراة النهائية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية
  • وفاة بطل العالم السابق للملاكمة محمد علي كلاي
  • ريال مدريد يتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشرة
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  • الصحافي علاء الدين الشلالي يحصد جائزة النيل للإعلام 2016
  • قريبا في المكتبات اليمنية رواية "الزهراء السقطرية "
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    شؤون تنظيمية
    الامانة العامة للتنظيم الناصري تعزي برحيل المناضل أحمد قاسم دماج
  • عبدالله نعمان : على الشرعية ان تجسد القدوة وبوابة الانتصار في معركة استعادة الدولة بيدها
  • نعمان يناقش مع مراد القضايا المتعلقة بالحل السياسي للازمة اليمنية
  • الأمين العام للتنظيم الناصري يوجه رسالة إلى قيادات وكوادر وأنصار التنظيم
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    الحوار الوطني
    هادي يوجه الامانة العامة للحوار الوطني استئناف عملها من عدن بعد سيطرة الحوثيين على مقرها بصنعاء
  • الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تعقد أول اجتماعاتها الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية
  • الجلسة الختامية للحوار تستعرض مشروع وثيقة الحوار الوطني الشامل
  • بقية مكونات الحوار الوطني توقع على وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية
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    مدارات
    الإرهاب الأكبر والإرهاب الصغير
    د. عيدروس النقيب
    2017-02-02
    اعقلوها وتوكلوا
    د. عبدالله فارع العزعزي
    2017-02-01
    غنم الإله ..
    ريم البياتي
    2017-02-01
    جريمة ترامب في اليمن
    محمد جميح
    2017-01-31
    وشهد شاهدٌ من أهله!
    خالد الرويشان
    2017-01-31
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    تقارير
    الكويت.. مشاورات الفرصة الأخير
    فاطمة الاغبري
    2016-04-17
    اليمن الجريح يعاني من أزمة اختفاء الدواء
    فائز عبده
    2015-11-12
    المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
    الوحدوي نت
    2015-10-17
    حوارات
    المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
    الوحدوي نت
    2016-01-13
    عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
    الوحدوي نت
    2015-01-28
    عبدالله نعمان: على الحوثيين اثبات مصداقيتهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة
    الوحدوي نت
    2014-10-14
    الصحيفة المطبوعة

    العدد رقم :1093
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