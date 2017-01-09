الوحدوي نت

أدانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء حادثة الاعتداء التي تعرض له ...

أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد أن الصراع الدائر حاليا في اليمن ل ...

نفت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري صدور أي بلاغ عنها بخصوص استشهاد العميد الركن عمر ...

قال مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتص ...