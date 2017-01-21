الوحدوي نت

أدى دونالد ترامب اليمين يوم الجمعة ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما ...

بدت استجابة المنظّمات الإنسانيّة في اليمن ضعيفة خلال العام الماضي، وإن كانت أفضل بعض الشيء من العام ...

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض مجدداً إثر تعثر زيارة كان من المقرر ...

لقيت قيادات عسكرية بارزة في قوات الحرس الجمهوري (سابقاً) مصرعها خلال اليومين الماضيين إثر المواجها ...